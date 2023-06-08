中國粉絲為應援EXO伯賢，在SM門口出動6輛卡車！韓網友：「早知道做卡車生意了、應該考取卡車駕照」

日前 EXO 成員 CHEN、伯賢、XIUMIN 通過法律代理人發表正式立場文，向 SM 娛樂通報解除專屬合約。之後兩方也持續發佈追加聲明，表明立場。

伯賢的中國粉絲為了給予應援，在今日（8日）出動6輛卡車停放在 SM 門口。卡車上分別寫著「伯賢啊 想做什麼就去做，我們支持你，我愛你」、「伯賢啊 只活一次的人生，這次就照著自己的心意走吧！你身後還有我們，別怕」、「不要感到抱歉、不要害怕，我們都會無條件支持你，因為你是邊伯賢」等。

백현바의 6대 트럭들이 이미 SM사옥 앞에 대기하고 있습니다. 백현바는 트럭에 새긴 메시지처럼 중국팬들의 사랑과 응원을 백현이에게 전달하고 싶고 백현이가 행복했으면 좋겠습니다! 백현아, 오늘도 수고 많았어요, 항상 니 옆에 있을게요!@B_hundred_Hyun #백현 #BAEKHYUN pic.twitter.com/61lOvw6sPs — BAEKHYUNBAR (@BDbaekhyunbar) June 8, 2023

這也在 The qoo 引發熱烈討論，韓網友：「哇...6輛，卡車最近需求逐漸增加，加上電子看板一共多少錢」、「哈 早知道做卡車生意了」、「用卡車錢交違約金，那你們伯賢就是自由了」、「每輛卡車租一天大概在60萬韓元左右，每個選項都不一樣...最近卡車生意不錯啊」、「最近專輯工廠和卡車看起來不錯」、「應該考取卡車駕照」、「快點幫他支付違約金，這才是真愛」等等。

EXO 計劃第三季度發行正規專輯，雖然途中傳出 CBX 要求解約的消息，不過除了入伍的 KAI 之外，7名成員（XIUMIN、SUHO、伯賢、CHEN、燦烈、D.O.、世勳）日前也按照原計劃拍攝 MV。今日下午，7人現身金浦機場將飛往釜山，SM方面也表示 EXO 將拍攝團體綜藝。



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