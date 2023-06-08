《有利的诈欺》绿叶抢眼：尹博再次伙拍金东旭斗戏；「少年犯」李妍剧接剧！

由韩国实力派男神金东旭主演的奇幻剧集《偶然遇见的你》和复仇韩剧《有利的诈欺》都正在热播！大家是不是都在追看？

《有利的诈欺》上周顺利起航，讲述天才少女李露云（千玗嬉饰）被诬蔑杀害双亲后被判入狱，十年后真凶出现被捕，人称「吸血鬼」但内里同情心泛滥的律师韩武英（金东旭饰）决定赌上职业生涯为她翻案，最终真凶获判无期徒刑，露云亦在被判五年缓刑后顺利出狱，但她马上靠著高智商到处诈骗；得知露云真面目的武英仍对她伸出援手，还为她申请国家赔偿，他也在追查案件时发现了许多疑点，怀疑当中存在第三名疑犯，更推理出露云早知道真凶杀害父母的原因！为此他决定紧紧黏著露云找出真相，也希望她学著感同身受⋯⋯



自电影《与神同行》爆红亚洲后，金东旭好剧一套接一套，今年更几乎同时推出奇幻韩剧《偶然遇见的你》和《有利的诈欺》，令金东旭的粉丝心花怒放；《有利的诈欺》首播后亦广受好评，除了男女主角极具张力的演出，配角群同样抢眼！



剧中饰演李露云保护官「高耀汉」的演员尹博，近月因为宣布在九月成婚而热度急升！身高182cm、拥有深邃五官的他早在中学已立志成为演员，却遭到父亲强烈反对而搁置，因此他在退伍后才全心投身演艺工作，并在25岁透过情景剧正式出道。虽然演艺事业起步较晚，但是他在2014年便升呢主角，去年还因为饰演朴敏英的渣男男友而获封「朴敏英男人」！《有利的诈欺》是金东旭和尹博自《你是我的春天》后再度合作的剧集，令人期待二人的化学反应。



而饰演李露云好友、骇客「郑多情」的女演员李妍，去年曾在韩剧《少年法庭》向高难度挑战——以27岁之龄女扮男装化身年仅13岁的少年犯，出神入化的演技不但掀起广大讨论，也令她的名字登上热搜！她亦在访问透露，拍摄时吃了不少苦头，除了要用绷带遮盖体型差异，还要增肥五公斤演活发育时期的青少年，敬业表现令她人气急升，接下多部剧集邀约！



韩剧《有利的诈欺》集复仇和欺诈元素於一身，剧中韩武英是一名同情心泛滥的正义律师，金东旭自认与角色有相似部分：「他不是对所有人都会产生共感，在值得体谅的情况下才会过度投入，我也是那样。」谈到拍档千玗嬉，向来寡言的他顿变开笼雀，还称赞她是「韩国最强女演员」之一：「知道她是对手时，我非常激动、心跳加速，真的很开心！因为她是我很想合作的演员、是一位非常有魅力的演员，所以当我知道我们即将合作时，我真的很激动；剧中她是无法感同身受的人，但是实际上她很体贴。」



Viu Original原创奇幻剧集《偶然遇见的你》和复仇韩剧《有利的诈欺》已於「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《假面的女王》、《Oh！英心》等人气韩剧。

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