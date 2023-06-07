《换乘恋爱2》海恩♥贤奎交往一周年！两人回到定情的济州岛约会，互拍照片超有爱！

《换乘恋爱》讲述因多样原因而分手的情侣们聚在一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺，前两季播出都获得巨大人气。

第一季中，敏英＆周辉复合；第二季中，娜妍＆熙斗复合，还有成功配对的海恩＆贤奎，这几对情侣至今都还好好地交往中。

近日，海恩在 IG 更新她在济州岛的照片，她穿著曾在《换乘恋爱2》里穿过的粉红色洋装，背著贤奎送她的 Dior 包包，两人一起回到当时在节目中见面的餐厅，庆祝交往一周年。

还有网友他们当时在节目中一起去的生鱼片店偶遇两人，该名网友还分享后记：「他们坐在节目里坐过的同个位置，两人都太漂亮了。」



海恩还通过限时动态分享，他们在车上听的是《换乘恋爱2》的 OST 。



虽然海恩和贤奎没有公开合照，但也分享许多在济州岛拍摄的照片，应该就是帮彼此拍的吧 ㅠㅠㅠㅠ 这也让许多当时有追《换乘恋爱2》的观众纷纷表示：「竟然一周年了」、「两个在一起久了越来越像」、「真的是恋综天花板」、「海恩能幸福太好了」、「太甜了 呜呜呜」、「《换乘》Tour 真的好可爱好美好」、「我最爱的CP」等等。

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