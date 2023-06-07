韓系實力男團SF9五帥達淵、朱豪、柳太陽、輝映與澯熙7用16日來台會粉絲！

Fantasy許願成真！韓系實力男團SF9中五位人氣實力小帥達淵、朱豪、柳太陽、輝映與澯熙，繼上次1月26日來台舉辦線下專輯簽售會後，可惜沒能見到SF9舞台上精彩演出，讓粉絲紛紛敲碗期盼他們能來台正規舉辦實體演出，而這股祈願終於實現，SF9終於確定7月16日晚上6點，於「TICC台北國際會議中心」舉辦「2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI」，五位小帥當天將現身在大家面前，帶來最新、最紮實的精彩演出！第一時間得知行程確認，成員朱豪與柳太陽不約而同立刻向Fantasy遞出邀請：「Fantasy我們有信守承諾！所以當天大家一定要一個都不能少，我們等著你們喔！」。





不僅唱歌、跳舞實力出眾，SF9每位成員可謂是十八般武藝樣樣精通，演藝事業橫跨各領域，能合體開唱展現舞台魅力，當然單飛發展也沒問題，達淵、朱豪、柳太陽、輝映與澯熙除了出席「G-KPOP CONCERT」、前往澳洲舉辦FAN-CON，以及甫剛推出SF9 4th PHOTO BOOK寫真「INSTINCTIVE」外，成員當中，例如達淵接下網劇「我的X般的20歲」與演唱劇中曲「你和你的香氣」；朱豪演出BL劇「STARSTRUCK」，並與SF9演唱「問號」；柳太陽加盟音樂歌舞劇「DREAM HIGH」，而澯熙自拍攝完超人氣韓劇「王后傘下」後，預計將投入拍攝電影「有方法的演技」，讓大家看到SF9完全不侷限自己的實力與魅力！







即使工作行程忙碌，但對所有的Fantasy總是掛在心上，也是被大家公認超寵粉的SF9，其「2023 SF9 FAN-CON：ONE DAY PROJECT OF9-Target NO.886 in TAIPEI」，訂於7月16日晚間，於「TICC台北國際會議中心」舉辦。

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