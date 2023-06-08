《车贞淑医生》帅气Roy医师闵旴赫40岁终遇人生作品，自曝「结婚时很多反对声音」

演员闵旴赫因演出人气韩剧《车贞淑医生》中的帅气暖男医师Roy Kim一角而备受瞩目，可说是遇见自己的人生角色。剧中的Roy Kim不但外型帅气又很有风度，更是默默支持著车贞淑完成她的梦想，救了她两次，成为许多女性观众们眼中的完美男二。

其实闵旴赫曾是棒球选手出身，2007年的时候也曾以4人组合「4cos」出道演艺圈，而在2013年他就转战音乐剧舞台，多年来参与了许多经典作品的演出如《寻找金钟旭》《浪漫满屋》《蔬菜店的小伙子》《爱的迫降》《以光速向你奔去》《悲惨世界》《沙漏》《英雄》等等，是相当活跃的音乐剧演员。



虽然也出演过不少电视剧，但《车贞淑医生》可说是他的人生作品。虽然在剧中饰演一位黄金单身汉，不过现实中40岁的闵旴赫早在2012年就与LPG出身的李世美结婚，也育有一双儿女。他也曾在多年前的访谈中提到，周围朋友听闻他要结婚的消息时，有震惊有反对的声音，不过他觉得自己与妻子的相遇是命运的安排，若错过了结婚机会，有可能再也无法跟她一起，所以当时他也不听其他人的意见而执意结婚。



虽然艺人的形象有可能因为结婚生子或谈恋爱而有所改变，甚至演出的戏路也可能受限，所以艺人们大多也会有所考量。闵旴赫虽然早早结婚更成了孩子的爸，仍然在40岁遇见了他的人生作品。他也曾在综艺节目上公开自己的日常生活，从料理到育儿展现出好爸爸的样子，毫无隐藏的模样也让他的人气不降反升。



闵旴赫也认为家人就是他的幸福泉源，虽然早已公开结婚消息，但公司也曾希望他不要在公开场合谈论家人，不过他认为没必要隐瞒这些，於是决定加入综艺实境节目的出演。也因为他的好形象，为他带来了更多演出的机会，当然连电视剧《车贞淑医生》也找上了他，让更多人认识演员闵旴赫。



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