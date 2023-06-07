相識18年的摯友逝世，VIVIZ SinB深夜Po與ASTRO文彬合照，無文字僅背影卻道盡思念

Astro文彬4月19日驟逝，帶給整個韓國演藝圈以及Kpop飯圈無限遺憾與不捨，他的親友們更是。本月6日是文彬逝世第49天，與他一起長大的摯友VIVIZ SinB（信飛）隔日（7日）凌晨發文，是在他離世後首度發文。



SinB什麼文字都沒有留下，僅發布一張兩個人在公園散步的背影照，左邊一看就是文彬的身影，僅僅一張照片卻道盡無盡思念。



大家都很想念文彬，但同樣擔心SinB的狀況。SinB在失去文彬之後仍有活動要跑，曾被粉絲發現她上台演出一度低頭看著地板，還在表演結束後匆匆下台‎。在Fantagio大樓前設置追悼空間（目前已移至國清寺），‎SinB留下了手寫信，文中寫道：「可是認識了18年，為什麼彼此還會感到生疏，總是不滿地抱怨、卻沒有對你說一句美好的話語呢，我真的很後悔。」「非常非常抱歉，希望你知道我有多麼愛你！謝謝你、愛你，臭小子。」真摯的話語令人心碎。



신비랑 문빈이는 평생 서로에게 최고의 친구일꺼야

둘 다 아프지 말고 행복했으면 좋겠다

부디 오늘 밤 아프지 않고 잘 잤으면 pic.twitter.com/DayMWQWoFx — 하루 (@Nice_Eunha_Day) April 28, 2023

在凌晨SinB的發文底下，粉絲們紛紛為她加油打氣，有人這麼對她說：「文彬會在天上守護你，所以不要傷心，你也是文彬的星星，希望你幸福！」

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