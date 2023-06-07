相识18年的挚友逝世，VIVIZ SinB深夜Po与ASTRO文彬合照，无文字仅背影却道尽思念

Astro文彬4月19日骤逝，带给整个韩国演艺圈以及Kpop饭圈无限遗憾与不舍，他的亲友们更是。本月6日是文彬逝世第49天，与他一起长大的挚友VIVIZ SinB（信飞）隔日（7日）凌晨发文，是在他离世后首度发文。



SinB什么文字都没有留下，仅发布一张两个人在公园散步的背影照，左边一看就是文彬的身影，仅仅一张照片却道尽无尽思念。



大家都很想念文彬，但同样担心SinB的状况。SinB在失去文彬之后仍有活动要跑，曾被粉丝发现她上台演出一度低头看著地板，还在表演结束后匆匆下台‎。在Fantagio大楼前设置追悼空间（目前已移至国清寺），‎SinB留下了手写信，文中写道：「可是认识了18年，为什么彼此还会感到生疏，总是不满地抱怨、却没有对你说一句美好的话语呢，我真的很后悔。」「非常非常抱歉，希望你知道我有多么爱你！谢谢你、爱你，臭小子。」真挚的话语令人心碎。



신비랑 문빈이는 평생 서로에게 최고의 친구일꺼야

둘 다 아프지 말고 행복했으면 좋겠다

부디 오늘 밤 아프지 않고 잘 잤으면 pic.twitter.com/DayMWQWoFx — 하루 (@Nice_Eunha_Day) April 28, 2023

在凌晨SinB的发文底下，粉丝们纷纷为她加油打气，有人这么对她说：「文彬会在天上守护你，所以不要伤心，你也是文彬的星星，希望你幸福！」

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