BIG Naughty 演出途中突然離開舞台，竟然是「去後台親女友」！影片曝光後，遭網友指責：「公私不分」

本月4日，BIG Naughty（本名：徐東鉉）參加《Ton＆Music Festival 2023》公演，他唱了〈Romance Symphony〉、〈Joker〉等經典歌曲後，還演唱未公開歌曲，點燃了氣氛。

未公開歌曲演唱到一段落之後，BIG Naughty 突然跑出舞台，約30秒後又回來了，台下的觀眾們本來以為這是表演之一，但是隨著在後台捕捉到的影片被公開，也引發爭議。影片中，BIG Naughty 跑到後台親了一位女性，營造出親密的氛圍。據悉，該女性是他的女朋友。

노래는 여친 위한 노래야 무대도 아직 안끝나고 여친랑 뽀뽀하러 갔어 팬들이 바보처럼 널 기다렸음 리얼 ㄹㅈㄷ무대#BIGNaughty #빅나티 #서동현 pic.twitter.com/Am4i8I6Dxm — zzzz0822cb (@dyhu66688) June 5, 2023

影片一公開也在韓網引發熱議，網友們紛紛指責說：「因爲女朋友才從舞台上下來，這不像專業人士」、「公私不分」、「暈，如果是粉絲的話，肯定會認清現實」、「21歲就是成人了，工作途中去親親？」、「那個女朋友是那個初戀嗎」、「在舞台途中跑出去是真的，看推特發現攝影師也在東張西望尋找他呢」、「看來要成爲黑歷史了 哎喲」等等。

7日凌晨，BIG Naughty 在直播親自提到自己的爭議：「在《Ton＆Music Festival》上，我好像有過輕率的部分，對不起。」反覆道歉後，他也說道：「我認爲邊做音樂邊做自己想做的事情，是值得感謝的事情，以後也會一直懷著感恩的心生活下去，從來沒有想過輕視工作或這些事情。」



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