難放下摯友文彬！VIVIZ SinB演出狀態不佳，傷心還原兩人最後的舞蹈挑戰ㅠㅠ

女團VIVIZ成員SinB、Umji目前的狀態令粉絲們非常擔心。

男團ASTRO成員文彬與4月19日被發現在家中去世，年近25歲，他離世的消息震驚整個K-POP界。作為圈內出名的至親死黨，SinB、Umji也受到了極大的關注，尤其是SinB與文彬從童模時期就認識，是相交了18年的知己。





事情發生後的4月21日VIVIZ為參加早前就已經定下的國外演出經由機場出國，SinB被媒體拍到神色憂傷，一言不發地低頭現身，看得出無法接受好友文彬驟然離世的消息。第二日的演出舞台上，平時以明朗的表情展示活潑舞台的信飛整個人都無精打采無法面對鏡頭，一度被拍到低頭看地。演出結束後，SinB也匆匆走下臺，留下隊友與粉絲互動。Eunha與Umji視線一直跟著SinB，在求得觀眾們的諒解之後下臺重新準備，之後三人再次以完整體亮相。



其實SinB和Umji 2個月前還和文彬一起挑戰跳了《PULL UP》，當時三人開心且超有默契地完成了挑戰。



如今SinB再次跳起《PULL UP》，肯定也想到了2個月前三人共舞時的歡樂場景，令網友和粉絲心疼不已，留言表示：「好友剛剛離開就要站在舞台上，真的很痛苦」、「這種情況下還能上臺表演，她已經很了不起了」、「希望她能夠好好整理好心情」等。而4月25日VIVIZ所屬經紀公司也通過官方俱樂部宣佈取消4月29日的公演行程，讓SinB、Umji能夠整理心情。

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