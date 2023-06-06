6月26日即將首播《心跳》半人吸血鬼玉澤演可望變成擁有心跳的人類

演員玉澤演即將推出的KBS2TV新作《心跳》日前已釋出許多組不同風格劇照，除了看見玉澤演有古裝扮相與復古年代裝扮，還有家庭主夫的概念，令人好奇這到底是什麼風格的電視劇？

6月26日即將首播的《心跳》描述100年的經歷僅差一天而飲恨無法成為人類的半人吸血鬼鮮于穴（玉澤演飾）與一位相當冷血沒有人情味的女子周仁海（元志安飾）莫名其妙展開了同居生活，兩人也展開了尋找溫暖且互助共生的羅曼史。



玉澤演在劇中飾演一位僅差一天就能真正變成人類的吸血鬼，渴望著擁有真實的心跳，也希望體會美麗的戀情，為了真愛心動的感覺。這位半人吸血鬼擁有迷人的外型與瀟灑風度，幾乎各方面都相當完美。玉澤演則表示自己選擇這部劇本的原因，也是因為這個角色相當有魅力，加上內容溫暖的劇情相當吸引他，很期待自己能如何表現這個角色。



而對於飾演吸血鬼，澤演也表示做了相當多的努力，他表示自己需要更多想像力，這種半人的吸血鬼究竟擁有什麼樣的能力，以及在人類的世界中他能夠被接納到什麼程度，夢想成為人的他，生活在人類世界中是否逐漸被同化，而玉澤演也形容主角鮮于穴是超級純情派，為了再度與女主角相遇而在同一地點等待一百年，雖然是吸血鬼卻比人類更關心人類，令觀眾們相當期待首播。



而這部作品《心跳》英文是Heart Beat，大家當然不會忘記這首歌也是2PM的人氣歌曲，玉澤演表示這部作品是讓他心跳的作品，也希望如同2PM的歌曲一樣，受到觀眾們的喜愛。《心跳》將接檔《偶然遇見的你》於6月26日首播。



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