韓版《想見你》→《走進你的時間裡》劇照再公開！全汝彬抱著安孝燮，兩版劇照都好有CP感！

《走進你的時間裡》是翻拍自人氣台劇《想見你》，當時消息一公開也讓許多劇迷都相當期待！

劇情描述2023年的「韓俊熙」因懷念一年前去世的男朋友「具延准」，聽著歌曲〈You to Me Again〉，意外靈魂穿越到1998年的「權珉周」身上，並遇見了和男朋友相貌相同的「南時憲」，與暗戀權珉周的「鄭仁圭」，展開三人之間的故事。

今日（17日）Netflix 方面公開新劇照，是全汝彬抱著安孝燮，兩人深情地看著彼此，兩版的劇照都很有CP感呢！讓不少網友表示：「安孝燮好帥啊」、「兩人看起來好搭」、「好有氛圍感，已經期待播出」、「始祖鳥最近的劇好多」、「好喜歡全汝彬的氣質」等等。



在《走進你的時間裡》中，安孝燮飾演一心一意地愛著韓俊熙的「具延準」，以及在1998年以帥氣外貌和活潑性格獨佔女同學人氣的「南時憲」；全汝彬飾演具延準的女朋友「韓俊熙」，因懷念去世的他，意外從2023年靈魂穿越回1998年「權敏珠」的身體裡；姜勳則飾演生活在1998年的「鄭仁圭」，因發現自己暗戀的權敏周喜歡上自己的好朋友南時憲，在友情和愛情之間產生矛盾。



而《走進你的時間裡》由《只是相愛的關係》、《我的王國》金鎮元導演與《Baby Sitter》崔孝妃編劇合作打造，預計在9月播出。

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