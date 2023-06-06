6月26日即将首播《心跳》半人吸血鬼玉泽演可望变成拥有心跳的人类

演员玉泽演即将推出的KBS2TV新作《心跳》日前已释出许多组不同风格剧照，除了看见玉泽演有古装扮相与复古年代装扮，还有家庭主夫的概念，令人好奇这到底是什么风格的电视剧？

6月26日即将首播的《心跳》描述100年的经历仅差一天而饮恨无法成为人类的半人吸血鬼鲜于穴（玉泽演饰）与一位相当冷血没有人情味的女子周仁海（元志安饰）莫名其妙展开了同居生活，两人也展开了寻找温暖且互助共生的罗曼史。



玉泽演在剧中饰演一位仅差一天就能真正变成人类的吸血鬼，渴望著拥有真实的心跳，也希望体会美丽的恋情，为了真爱心动的感觉。这位半人吸血鬼拥有迷人的外型与潇洒风度，几乎各方面都相当完美。玉泽演则表示自己选择这部剧本的原因，也是因为这个角色相当有魅力，加上内容温暖的剧情相当吸引他，很期待自己能如何表现这个角色。



而对於饰演吸血鬼，泽演也表示做了相当多的努力，他表示自己需要更多想像力，这种半人的吸血鬼究竟拥有什么样的能力，以及在人类的世界中他能够被接纳到什么程度，梦想成为人的他，生活在人类世界中是否逐渐被同化，而玉泽演也形容主角鲜于穴是超级纯情派，为了再度与女主角相遇而在同一地点等待一百年，虽然是吸血鬼却比人类更关心人类，令观众们相当期待首播。



而这部作品《心跳》英文是Heart Beat，大家当然不会忘记这首歌也是2PM的人气歌曲，玉泽演表示这部作品是让他心跳的作品，也希望如同2PM的歌曲一样，受到观众们的喜爱。《心跳》将接档《偶然遇见的你》於6月26日首播。



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