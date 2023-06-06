《车贞淑医生》「感激活著所能看到的一切」严正化再度迎来精采人生转机与幸福（EP.15 –16完）

[有雷] 《车贞淑医生》收视率一路狂飙到最终回，从第一二集经历肝脏移植手术而捡回一命后，重新披上白袍的严正化，竟又再度面临必须手术的状况，历经一连串风波后，最终她是否选择离婚？再度重生又有什么样的转机？

以下为防雷线



车贞淑（严正化饰）才刚找回了成为医师的热情与成就感，却发现身体出现了状况，原来太过劳累肝脏似乎又吃不消了，需要再度入院治疗并考虑再度进行移植。但她对於离婚的想法并没有改变，丈夫徐仁豪（金炳哲饰）苦苦哀求复合，对於自己的行为也后悔不已，更与Roy Kim（闵旴赫饰）医师双双表态愿意捐肝给车贞淑，不过车贞淑却两边都没有接受。



再度动手术前，车贞淑开始回顾自己一路走来的回忆，做好满满的小菜给家人，翻阅著以前的照片，写下自己的爱给孩子们，也许最终必须走向离婚，但这一路上并非只有痛苦的回忆。徐仁豪则是终於在离婚协议书上盖章，也并未因为解决母亲的债务而要求贞淑变卖房产。徐仁豪终於勇敢上了手术台，捐出肝脏给贞淑，由Roy Kim操刀。



贞淑如愿与仁豪完成离婚手续，两人终於坦然面对这段感情的终点，握著手和平的分开。仁豪则成了医院有史以来最年轻的院长，坐在偌大的办公室里，想像著贞淑与两个孩子在这里为他喝采，但这样的情况却已不可能再发生，他的身边已经无人分享这份喜悦，也只能留下懊悔的泪水。崔胜熙（明世彬饰）也离开了医院，决定投入另一家长照医院的营运，甚至与徐仁豪成为事业上的合作伙伴。



贞淑还考取了重型机车驾照，面对Roy Kim的告白，她并没有接受，而是希望Roy能找到更好的对象，回到医师与患者兼好友的关系。贞淑还没有回到医院上班，而是自己经营著健康咖啡轻食店，除了为客人送上健康的餐点，还在楼上开设家医科诊疗室，提供专业谘询，可说是兼具自己的兴趣与专业，也持续偏乡的义诊，家人的关系即使离婚也仍持续著，车贞淑也心存感恩，珍惜眼前所能看见的一切。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻