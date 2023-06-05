ASTRO師弟團未出道先以首個團綜強勢亮相：「LUN8」月中出道！

韓國娛圈盛產俊男美女，第五代Kpop偶像亦蓄勢待發！

挾著人氣男團「ASTRO小師弟」之名，五代清新偶像「LUN8」的首個團綜《Real! LUN8 奇妙的旅行》上星期強勢首播。



暌違七年，韓國大型經紀公司Fantagio推出全新八人男子組合「LUN8」，並於今年四月起展開一系列宣傳攻勢，除了逐步公開團體預告影片、個人概念照外，近日官方亦釋出「LUN8」翻跳前輩EXO經典名曲《Monster》的片段，不但成功吸引逾45萬次觀看，不少網民還留言大讚「前途無可限量」、「他們值得更多關注」。



至於粉絲們最關心的出道日期，Fantagio宣布「LUN8」將於本月15日正式出道，並於同日發行首張迷你專輯《CONTINUE?》，八位成員也會通過YouTube官方頻道與全球粉絲交流，日前便輪流公開「What's in my bag」，隊長Jin Su時刻自備藥袋「看門口」、成員Do Hyun則自爆出門有三寶：錢包、耳機和潤唇膏，自揭偶像不為人知的面貌。



出道前夕，「LUN8」將透過自製真人騷節目《Real! LUN8 奇妙的旅行》展示他們的魅力、智慧、團體精神，以及最真實貼地的一面！據悉他們親自策劃了首個單獨旅行，除了深入傳統市場尋覓特色小食，又會到遊戲中心挑戰各種遊戲，讓粉絲更深入了解八位男孩的不同面向。2023年全新韓國男子組合「LUN8」的首個團綜《Real! LUN8 奇妙的旅行》已於「黃Viu」上架，想睇小鮮肉的觀眾萬勿錯過。



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