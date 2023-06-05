BTS JIN入伍前4天聽到「粉絲會喜歡」就答應出演《SUCHWITA》！感性自白「我其實是不應該出道的人」

真的是寵粉寵上天了～，ARMY粉絲們聽到 JIN 的聲音不只是懷念，還看著預告大哭出來了…。TAT

BTS 防彈少年團 SUGA 的人氣網路訪談節目《SUCHWITA》（SU吹打）最新預告釋出，這一次的神秘嘉賓讓網友們紛紛看哭了，他就是 BTS 的隊內大哥 JIN，沒想到還能夠看到他出演節目，所以很多人都感到非常吃驚。



▼預告，完整內容將在6月10日的晚間十點(KST)播出：



JIN：「我現在應該正在認真履行國防義務，我肯定會表現得很好，所以別太擔心，以後也不要忘記我們BTS，也請繼續支持我們。」SUGA則接著說要約JIN上節目真的很難，這場節目還是入伍前四天才錄製的。之後JIN還補充說明，成員們提議如果粉絲們看到他們一起錄節目，粉絲們肯定會很喜歡的，聽到這句話，JIN二話不說就答應出演了。



中間還預告了許多感性抒發心情的片段，其中JIN說到自己其實是不應該出道的人：「因為我沒什麼擅長的東西，歌也唱得不好，舞也跳得不好，沒有什麼可以展示給大家看的。」SUGA聽完立刻反駁道：「怎麼會沒有擅長的東西呢！目前在我們隊內，沒有任何人能侵犯哥的領域。」一句話肯定了JIN無可取代的地位。



兩人也將公開許多過往的回憶，除了是舊同房室友之外，JIN說如果還要再次同居，無條件會選擇SUGA…等等，更完整的節目內容將會在6月10日的晚間十點(KST)播出。



JIN於去年12月13日入伍，預計於2024年6月12日退伍。

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