《換乘戀愛2》海恩、賢奎慶祝交往一週年♥海恩還穿著同件粉色洋裝，兩人「重回濟州島」約會

海恩在《換乘戀愛2》節目前半段，因為對「前任」圭民念念不忘，幾乎每集都在痛哭，讓觀眾又心疼又惋惜。

直到「弟弟」賢奎的出現，他堅定地選擇了海恩，最後兩人互相選擇，愛情一直維持到現在。不過...兩人真的低調又甜蜜，雖然沒有什麼同框照，但依舊有好好地在交往～



之前海恩公開的巴黎 Vlog 中，她前往愛馬仕的店，慎重地挑選男生的領帶，海恩說：「雖然沒買我的，但能這樣作爲禮物買下來真是太好了！不用買我的，我沒有什麼需要的。」表達了愛意，而領帶的主人公就是男友賢奎，他也在 IG 公開多張認證照。



近日，海恩在 IG 更新在濟州島的照片，她穿著在《換乘戀愛2》曾穿過的粉紅色洋裝，背著賢奎送她的包包，兩人一起回到當時在節目中見面的餐廳，慶祝交往一週年。還有網友在生魚片店偶遇兩人，提到「海恩和賢奎坐在《換乘》裡坐過的同個位置，兩人都太漂亮了」。

照片一公開讓網友紛紛留言：「安靜地交往看起來真好」、「這麼快就一年了」、「哇！穿著同樣的衣服去同一個地方，真的是大發」、「兩個人是不是太可愛了」、「別人的戀愛本來就這麼有趣嗎」、「結婚的話在高尺巨蛋拜託了」等等。

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