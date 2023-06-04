《换乘恋爱2》海恩、贤奎庆祝交往一周年♥海恩还穿著同件粉色洋装，两人「重回济州岛」约会

海恩在《换乘恋爱2》节目前半段，因为对「前任」圭民念念不忘，几乎每集都在痛哭，让观众又心疼又惋惜。

直到「弟弟」贤奎的出现，他坚定地选择了海恩，最后两人互相选择，爱情一直维持到现在。不过...两人真的低调又甜蜜，虽然没有什么同框照，但依旧有好好地在交往～



之前海恩公开的巴黎 Vlog 中，她前往爱马仕的店，慎重地挑选男生的领带，海恩说：「虽然没买我的，但能这样作爲礼物买下来真是太好了！不用买我的，我没有什么需要的。」表达了爱意，而领带的主人公就是男友贤奎，他也在 IG 公开多张认证照。



近日，海恩在 IG 更新在济州岛的照片，她穿著在《换乘恋爱2》曾穿过的粉红色洋装，背著贤奎送她的包包，两人一起回到当时在节目中见面的餐厅，庆祝交往一周年。还有网友在生鱼片店偶遇两人，提到「海恩和贤奎坐在《换乘》里坐过的同个位置，两人都太漂亮了」。

照片一公开让网友纷纷留言：「安静地交往看起来真好」、「这么快就一年了」、「哇！穿著同样的衣服去同一个地方，真的是大发」、「两个人是不是太可爱了」、「别人的恋爱本来就这么有趣吗」、「结婚的话在高尺巨蛋拜托了」等等。

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