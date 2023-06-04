IU&李鍾碩的秘密約會地點公開！私密性超好的度假村，一晚500萬

頂流CP出國旅遊會選擇住在哪裡呢？ 想必大家一定非常好奇吧！

K-POP界小天后IU和韓劇界男神李鍾碩去年爆出戀情，兩人同遊日本時被拍到就此戀情曝光，雙方爽快認愛，造就了韓娛圈又一對頂流CP。 當時李鍾碩和IU藉由工作行程飛往日本，在結束工作后兩人又先後來到了日本名古屋某高級度假村，享受了3天2夜的耶誕節假期。



最近Mnet節目《Girl's night out》就介紹了IU和李鍾碩住過的這家高級度假村，度假村位於伊勢志摩國家公園內部，是不少明星藝人去日本名古屋旅行時入住的首選。 據說IU和李鍾碩當時選擇這裡完全是因為酒店全方位保證客人們的隱私，不僅有專人接送，甚至連辦理入住手續都可以全程保密，再加上整個度假村只有24個套房、4棟獨立別墅，客房少也就意味著人流量少，這也是明星們願意來此的原因，可以避開人群更好地休息。



度假村裡的每間客房都配備了溫泉設施，足不出戶就可以享受溫泉。 最厲害的是每間客房還配有4名管家，若有坐輪椅的客人入住，度假村會連夜在客房與大海之間鋪路，方便客人進入。 客人想吃傳統壽司的話，酒店也會派直升機飛往其他城市空運來最新鮮的食材。 高端的服務自然費用也不低，據悉套房一晚的價格為300萬（韓幣，下同），獨棟別墅則高達500萬。

《Girls Night Out》節目組方面表示，自從IU和李鍾碩在這裡約會後，這個度假村變得非常受歡迎。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞