Brave Girls再次清涼來襲！BB Girls以「Brave Girls」發行的最後一首歌〈Shiny World〉獲好評

Brave Girls四名成員玟瑩、侑廷、恩智與裕那不與勇敢兄弟所屬Brave Entertainment續約之後，已全員簽約韓國華納音樂改名「BB Girls」。

華納近日已預告BB Girls今夏回歸，不過在此前「Brave Girls」有一首歌搶先發行，是英雄動畫《BASTIONS》OST歌曲〈Shiny World〉，就在昨（2）日公開。



〈Shiny World〉應是Brave Girls在解散前錄製完成的歌，也因此歌手名還掛「Brave Girls」，所選用的照片也是Brave Girls 2021年發行的迷你五輯《After 'We Ride'》內容。



久違聽見Brave Girls招牌清涼曲風，粉絲激動留言「不僅是美貌，連音色也完美的金南洪（四成員金玟瑩、南侑廷、洪恩智、洪裕那）！真正的完整體組合BB Girls」、「最棒、清爽、不愧是BB Girls」、「哇～能聽到BB Girls新歌真是太好了！恩智和短髮女神的聲音也聽得非常清楚^^」、「唱得好舒爽啊，BB Girls加油」「歌曲真好聽，金南洪」、「4人4色美麗音色最棒」、「值得信賴的聲音」、「很好的展現了只有在OST才能感受的希望、熱情與積極，最重要的是成員們的特色非常突出，是首讓人心情變好的歌曲」……

大家都相當喜歡BB Girls的演繹、覺得四人四色聲線和歌曲非常搭，這下更期待夏日女王回歸了吧！等不及的粉絲們也可以聽聽BB Girls上月底在釜山夢想演唱會的演出，是他們首次以新名字登台演出，可以看到她們在演唱歌詞原「Brave Girls」



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