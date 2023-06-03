Brave Girls再次清凉来袭！BB Girls以「Brave Girls」发行的最后一首歌〈Shiny World〉获好评

Brave Girls四名成员玟莹、侑廷、恩智与裕那不与勇敢兄弟所属Brave Entertainment续约之后，已全员签约韩国华纳音乐改名「BB Girls」。

华纳近日已预告BB Girls今夏回归，不过在此前「Brave Girls」有一首歌抢先发行，是英雄动画《BASTIONS》OST歌曲〈Shiny World〉，就在昨（2）日公开。



〈Shiny World〉应是Brave Girls在解散前录制完成的歌，也因此歌手名还挂「Brave Girls」，所选用的照片也是Brave Girls 2021年发行的迷你五辑《After 'We Ride'》内容。



久违听见Brave Girls招牌清凉曲风，粉丝激动留言「不仅是美貌，连音色也完美的金南洪（四成员金玟莹、南侑廷、洪恩智、洪裕那）！真正的完整体组合BB Girls」、「最棒、清爽、不愧是BB Girls」、「哇～能听到BB Girls新歌真是太好了！恩智和短发女神的声音也听得非常清楚^^」、「唱得好舒爽啊，BB Girls加油」「歌曲真好听，金南洪」、「4人4色美丽音色最棒」、「值得信赖的声音」、「很好的展现了只有在OST才能感受的希望、热情与积极，最重要的是成员们的特色非常突出，是首让人心情变好的歌曲」……

大家都相当喜欢BB Girls的演绎、觉得四人四色声线和歌曲非常搭，这下更期待夏日女王回归了吧！等不及的粉丝们也可以听听BB Girls上月底在釜山梦想演唱会的演出，是他们首次以新名字登台演出，可以看到她们在演唱歌词原「Brave Girls」



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