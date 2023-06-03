aespa Karina IG突遭封鎖！疑因瘋狂點讚小動物被誤判機器人，寧寧搞笑留言再引關註
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aespa Karina IG突遭封鎖！疑因瘋狂點讚小動物被誤判機器人，寧寧搞笑留言再引關註

明星   2023年6月3日   星期六17:41   Sani  

（封面圖源：IG@katarinabluu，FB@aespa.official）

網：現在全世界都知道Karina喜歡刺蝟鱷魚和胖貓貓啦XD

人氣女團aespa出道3年，近日成員們終於如願開設個人IG，立即引起大量關註。 其中Karina的個人帳號是「katarinabluu」，上月22日公開後僅PO出一張隊友合照，一天之內就突破200萬追蹤人數，現在已超過350萬！

成員們紛紛通過個人帳號積極分享日常、與粉絲交流，隨著aespa前往法國參加坎城影展，Karina也積極通過IG分享出國工作日常。

然而日前Karina突然在Bubble哭訴賬號被封，語氣十分委屈：「有人知道我的IG為什麼被停掉嗎？ 果然是因為沒有藍勾勾嗎。 趕快... 還給我...」

網友點進Karina IG發現該帳號已不可見，之前的PO文也全部消失。 Karina透露已經申請解封但還需一天時間，反省道：「我不會到處點讚了... 我們到昨天為止不都好好的嗎...」

提到「點讚」，很多網友猜測Karina帳號被封鎖正是因為點讚了太多可愛小動物的照片。 之前Karina點讚拍X光的小刺蝟，隊友寧寧還特地跑來留言：「Karina有點讚。」（寧寧的個人帳號ID是「我不是寧寧」XD）
（圖源：IG@aniiimal_）

幸好經過一天後Karina帳號已於昨日獲得解封，令她開心地再次連PO多張照片，還給自己加上酷酷太陽眼鏡，在限動留言：「Karinabluu修復完成。」
（圖源：IG@katarinabluu）

網友紛紛被Karina的遭遇逗笑：「現在大家都知道劉知珉喜歡看刺蝟恐龍鱷魚和大胖貓啦」、「她說不會再到處點讚了kkkkk」、「怎麼這麼可愛」、「只是點讚小刺蝟而已，為什麼要封鎖她！」、「仿彿能聽到她可憐巴巴的聲音ᅮᅮ」、「語氣也超可愛」、「趕快加上藍勾勾吧！」

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