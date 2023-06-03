又是回憶殺！Miss A Fei現蹤韓國探班SJ-M周覓&銀赫，希澈也穿招牌拖鞋登場XD

Fei 2月才和Min在美國合體！沒想到現在現蹤韓國，和周覓感情真的很好啊！

‎Super Junior小分隊M（SJ-M）周覓近期找隊友銀赫回歸助陣，合唱的〈Mañana〉頗受好評‎，而昨（2）日的音放KBS《Music Bank》打歌，後台有Miss A出身的Fei（王霏霏），還有Super Junior大隊成員希澈！



從周覓、希澈IG發布的照片可見，四人在《Music Bank》後台著名的樓梯間「打卡景點」拍照，各自擺Pose宛如拍攝畫報似的，周覓銀赫穿打歌服，Fei戴著墨鏡小露蠻腰一身輕便，希澈則是熟悉的白襪子配紅拖鞋登場。



周覓說四人是復仇者聯盟，希澈也很同意的留言「對，就是這個！！像電影海報一樣」，希澈發文說「這是那個有名的音樂銀行打卡區嗎？！」，Fei在底下留言「真的很開心，歐巴^^」。



都身為從中國赴韓異地打拼的愛豆，周覓和Fei感情一直相當好，從韓國到中國都是、都一直保持聯絡，周覓也另外發布了雙人合照寫「謝謝我親愛的Fei，愛你」。和銀赫、希澈也有另一組Super Junior合照，周覓說：「今天為我加油的希澈哥，果然我哥很帥（大拇指）。」還用中文寫下「我愛你」。



Fei在Miss A解散後多在中國活動，驚喜訪韓是許多粉絲都沒料到的，這四人的合體對二代團粉絲來說肯定也是回憶殺。另外也有人對希澈久違和隊友合體跳舞很是欣慰。



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