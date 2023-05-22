你猜對了嗎！SJ始源、朱宇宰等《做沒做過的事》露臉版海報來了，更多神祕姿勢解鎖XD

MBC全新脫口秀（Talk Show）《做沒做過的事》19日發布了首張海報，今（22）日再公開多張海報，可以說「解鎖」了更多奇妙拍照姿勢。

《做沒做過的事》主旨顧名思義是讓來賓和MC李龍真、崔始源（Super Junior成員）、曹世鎬、朱宇宰與柳炳宰公開「做沒做過的事」，以「沒做過的事」做為脫口秀關鍵字開啟節目內容。

*先前報導：‎SJ始源終究往綜藝人邁進了嗎XD 與李龍真、曹世鎬、朱宇宰、柳炳宰攜手新節目海報很神祕！



先回顧首張海報，5名MC擺成「人體跳箱」姿勢一個連著一個，全都屁股對著鏡頭，勉強只有最後一名看得出來是柳炳宰，大家都在猜測誰是誰。



今日官方終於公開「5個屁股」的廬山真面目！土耳其藍褲子是朱宇宰，綠色褲子是崔始源，粉紅色是李龍真，藍色是曹世鎬，黃色是柳炳宰，完全就是照身高排列。他們甚至還擺出更多姿勢，完全沒有顧及形象的「好好利用了屁股」，據製作單位透露，曹世鎬和柳炳宰表示這正符合主題是他們從未做過的事：「一次都沒擺過這樣的姿勢。」



《做沒做過的事》6月11日起每週日於MBC首播。

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