最高顏值「夫妻檔」來了！金秀賢＆金智媛《眼淚女王》絕美婚紗照曝光，期待婚禮場面啊～

新劇《眼淚女王》（淚之女王）由《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》的朴智恩編劇執筆，和《需要浪漫3》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演共同執導。

該劇由金秀賢、金智媛主演，講述一對財閥夫婦將克服驚險的危機，創造奇蹟般的愛情故事。預計是一部有朴智恩作家特有的幽默和讓人一起感受到家人的珍貴的感人電視劇。編劇、導演、演員陣容都非常厲害啊！

劇中，金秀賢飾演首爾大學法學院出身的律師，QUEENS集團法務理事＆QUEENS百貨法務組長「白炫優」一角；金智媛飾演QUEENS集團第三代財閥、QUEENS百貨店的高傲女王「洪海仁」，兩人是夫妻。



兩人劇中的婚紗照近日也在網路上曝光，讓網友紛紛表示：「金智媛真的跟誰都好有CP感」、「第一次在金秀賢的劇看到婚紗照」、「兩人好配」、「好想快點看播出」、「好喜歡這個組合」、「兩人都有顏值、有演技，真的好期待」等等。

아 미친 눈물의 여왕 웨딩사진도 있어???

김지원 김수현 웨딩사진이라니..

이 둘 조합 벌써부터 환장해 pic.twitter.com/SgD7jRTFuq — 빈 (@binri_) June 1, 2023

除了金秀賢、 金智媛外，還有朴成勳、郭東延、李主儐等人加入。郭東延飾演洪海仁（金智媛 飾）的弟弟洪秀哲，有趣的是郭東延之前在《三流之路》曾飾演過金智媛「前男友」，這次則變成了「親弟弟」，兩人的合作也令人期待呢！而李主儐則飾演洪秀哲的妻子。



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