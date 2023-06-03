吳正世攜金泰梨主演SBS《惡鬼》公開新預告！他還有這些電視劇待播：《問問星星吧》、《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》

說到吳正世演員，大家會先想到他的哪些作品呢？小編是《山茶花開時》、《Stove League》和《雖然是精神病但沒關係》！

預計於本月（6月）23日首播的SBS新週末劇《惡鬼》，是曾執筆《屍戰朝鮮》系列、《Signal》、《智異山》、《幽靈》、《Sign》等作品的金銀姬編劇的新作。描述被惡鬼纏上的女子，與看得見惡鬼的男子之間秘密死亡的故事。由金泰梨、吳正世、洪慶等主演，陳善圭特別出演。

近期，官方公開第2版預告影片。吳正世飾演的民俗學教授「廉海上」，遇到金泰梨飾演的公務員準備生「具散影」，並警告對方：「惡鬼正在纏著妳」。不相信鬼神的散影顯得很不耐煩，但她的身邊陸續出現不好的事情，甚至自己也碰上麻煩。最後，海上找到「惡鬼」，似乎是附身在散影身上…

由吳正世飾演的「廉海上」是一位財閥出身的民俗學教授，能夠看見鬼與神，偶然結識了散影，也意外看到了兒時在自己面前殺死媽媽的惡鬼。吳正世近年陸續出演多部熱門劇集被觀眾們熟知，如：《觸及真心》、《山茶花開時》、《Stove League》、《雖然是精神病但沒關係》、《智異山》等，此次的演技變身同樣令人期待。

除了《惡鬼》，吳正世還有《問問星星吧》（與李敏鎬、孔曉振等合作）、《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》（與宋江、李陣郁、李施昤、高旻示、朴圭瑛等合作）等電視劇待播，電影《蜘蛛網》（與宋康昊、林秀晶、全汝彬、鄭秀晶等合作）則即將上映。

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