男團CIX最近的舞台裝令人費解！韓網友：這是狗啃的吧

這真的好看嗎？

男團CIX時隔9個月重磅回歸，帶來了團隊第六張EP《OK Episode 2 ： I'm OK》，並在5月29日舉行了showcase，正式展開新歌宣傳活動。 當天的showcase上邀請了多家媒體，拍下了5名成員舞台上的精彩演出。



showcase公開之後立即引起了CIX粉絲們的關注，尤其是成員們的服裝看得大家皺起了眉頭，雖然最近很流行「芭蕾舞練功服LOOK」，但是他們穿的也太破了吧了。 裴珍映在5人間尤為顯眼，因為他穿了一條裙子，上衣是漁網針織衫，幾乎露出整個肩膀，下半身則是裙子配破洞牛仔褲。飄逸不飄逸，全靠各位自己感受！



진영이형님 발레코어룩으로 충격받은 와중에 룡희 ae스파의상입고잇음 pic.twitter.com/I8lj7VKOJr — 부니핑 (@boonychandesu) May 29, 2023

炫晳和其他3名隊友的LOOK更加一言難盡，將細肩帶上衣剪得七零八碎，拼接在身上，根本看不出衣服原來的樣子。這到底是芭蕾舞練功服風，還是乞丐風？？？



요즘 유행하는 발레코어룩 입은 남돌.jpg

은 어제 컴백한 CIX 현석

남자가 발레코어룩... 이게 되네..... pic.twitter.com/91Pk2tUxw1 — francetracny (@francetracny) May 31, 2023

粉絲和網友們看後忍不住評論：「感覺隨便剪剪就讓成員穿上了」、「為什麼穿得這麼gay」、「很像那種穿了很久又捨不得扔掉的破衣服」、「根本不是剪刀剪的吧，更像是狗啃的」、「原來以為只有44碼（xs）的人才能穿芭蕾舞練功服，這麼看66碼（L）也能穿，哈哈哈哈哈哈」等。

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