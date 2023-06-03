吴正世携金泰梨主演SBS《恶鬼》公开新预告！他还有这些电视剧待播：《问问星星吧》、《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》

说到吴正世演员，大家会先想到他的哪些作品呢？小编是《山茶花开时》、《Stove League》和《虽然是精神病但没关系》！

预计於本月（6月）23日首播的SBS新周末剧《恶鬼》，是曾执笔《尸战朝鲜》系列、《Signal》、《智异山》、《幽灵》、《Sign》等作品的金银姬编剧的新作。描述被恶鬼缠上的女子，与看得见恶鬼的男子之间秘密死亡的故事。由金泰梨、吴正世、洪庆等主演，陈善圭特别出演。

近期，官方公开第2版预告影片。吴正世饰演的民俗学教授「廉海上」，遇到金泰梨饰演的公务员准备生「具散影」，并警告对方：「恶鬼正在缠著你」。不相信鬼神的散影显得很不耐烦，但她的身边陆续出现不好的事情，甚至自己也碰上麻烦。最后，海上找到「恶鬼」，似乎是附身在散影身上…

由吴正世饰演的「廉海上」是一位财阀出身的民俗学教授，能够看见鬼与神，偶然结识了散影，也意外看到了儿时在自己面前杀死妈妈的恶鬼。吴正世近年陆续出演多部热门剧集被观众们熟知，如：《触及真心》、《山茶花开时》、《Stove League》、《虽然是精神病但没关系》、《智异山》等，此次的演技变身同样令人期待。

除了《恶鬼》，吴正世还有《问问星星吧》（与李敏镐、孔晓振等合作）、《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》（与宋江、李阵郁、李施昤、高旻示、朴圭瑛等合作）等电视剧待播，电影《蜘蛛网》（与宋康昊、林秀晶、全汝彬、郑秀晶等合作）则即将上映。

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