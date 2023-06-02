《車貞淑醫生》嚴正化：「但願世上所有的車貞淑們，都能鼓起勇氣追夢！」演員群們傳達終演感想

JTBC高人氣韓劇《車貞淑醫生》即將在本週末送上大結局，主要演員們嚴正化、金炳哲、明世彬、閔旴赫等也傳達了最終回的關鍵重點與終演感想。

《車貞淑醫生》描述一位既是媳婦、太太、媽媽的女性車貞淑，在歷經一場大病之後，重新思考並找回了真正的自我。劇中包含了先生外遇、新職場的適應、對孩子們的生活如何造成影響等，用相當詼諧的方式呈現，讓這部作品收視率一路飆升，引發話題討論。而本週車貞淑面臨離婚抉擇，加上身體健康再出狀況，一路上積極奔跑的她是否能繼續衝向夢想？



飾演車貞淑的嚴正化表示，自己也跟著劇中的車貞淑感受到又哭又笑，也產生了高度共鳴，感覺再度以車貞淑身分生活著，拍攝過程中感受到的情感在播出時也再度表現出來，度過了很幸福的時光。嚴正化也聽說許多觀眾們看了相當有共鳴，正如她所祈禱的，希望觀眾們觀看節目時能度過愉快的時間，已成真。最後她也表示《車貞淑醫生》是她永遠難忘的作品，也希望世界上所有的「車貞淑們」無論何時都能相信自己，鼓起勇氣迎向夢想。



劇中令人討厭的渣老公金炳哲，更是在《車貞淑醫生》中令觀眾們再度發現他的深層出色演技。他也表示這部作品花了很長時間準備，現在來到結局不免有些不捨，但也多虧了觀眾們，讓大家相當愉快地結束這部作品。他也提到沒想過會因這部作品如此受到大家關注，而最終回的重點，則是車貞淑的健康惡化是否會影響離婚訴訟？以及最後徐仁豪與車貞淑的關係會如何？



飾演小三崔勝熙的明世彬也獲得好評，深刻表現出內心想法，她也感受到觀眾們對於這部作品與她的支持，對支持的觀眾們致上感謝之意，另外她也將在最終結局前表示，崔勝熙將重新檢視自己的內心，整理心情，也意識到自己的行為對孩子造成莫大的影響，最終請大家關注她的動向。



透過《車貞淑醫生》獲得許多人氣，飾演Roy Kim醫師的閔旴赫更引發話題討論，他也表示辛苦付出的作品受到廣大觀眾們的喜愛，他感到相當幸福。最終回的預告中，他似乎決定捐出肝臟給車貞淑醫生，看著車貞淑找回了家庭的意義，Roy會做出什麼樣的決定呢？請大家本週持續鎖定《車貞淑醫生》最終回。



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