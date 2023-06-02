《车贞淑医生》严正化：「但愿世上所有的车贞淑们，都能鼓起勇气追梦！」演员群们传达终演感想

JTBC高人气韩剧《车贞淑医生》即将在本周末送上大结局，主要演员们严正化、金炳哲、明世彬、闵旴赫等也传达了最终回的关键重点与终演感想。

《车贞淑医生》描述一位既是媳妇、太太、妈妈的女性车贞淑，在历经一场大病之后，重新思考并找回了真正的自我。剧中包含了先生外遇、新职场的适应、对孩子们的生活如何造成影响等，用相当诙谐的方式呈现，让这部作品收视率一路飙升，引发话题讨论。而本周车贞淑面临离婚抉择，加上身体健康再出状况，一路上积极奔跑的她是否能继续冲向梦想？



饰演车贞淑的严正化表示，自己也跟著剧中的车贞淑感受到又哭又笑，也产生了高度共鸣，感觉再度以车贞淑身分生活著，拍摄过程中感受到的情感在播出时也再度表现出来，度过了很幸福的时光。严正化也听说许多观众们看了相当有共鸣，正如她所祈祷的，希望观众们观看节目时能度过愉快的时间，已成真。最后她也表示《车贞淑医生》是她永远难忘的作品，也希望世界上所有的「车贞淑们」无论何时都能相信自己，鼓起勇气迎向梦想。



剧中令人讨厌的渣老公金炳哲，更是在《车贞淑医生》中令观众们再度发现他的深层出色演技。他也表示这部作品花了很长时间准备，现在来到结局不免有些不舍，但也多亏了观众们，让大家相当愉快地结束这部作品。他也提到没想过会因这部作品如此受到大家关注，而最终回的重点，则是车贞淑的健康恶化是否会影响离婚诉讼？以及最后徐仁豪与车贞淑的关系会如何？



饰演小三崔胜熙的明世彬也获得好评，深刻表现出内心想法，她也感受到观众们对於这部作品与她的支持，对支持的观众们致上感谢之意，另外她也将在最终结局前表示，崔胜熙将重新检视自己的内心，整理心情，也意识到自己的行为对孩子造成莫大的影响，最终请大家关注她的动向。



透过《车贞淑医生》获得许多人气，饰演Roy Kim医师的闵旴赫更引发话题讨论，他也表示辛苦付出的作品受到广大观众们的喜爱，他感到相当幸福。最终回的预告中，他似乎决定捐出肝脏给车贞淑医生，看著车贞淑找回了家庭的意义，Roy会做出什么样的决定呢？请大家本周持续锁定《车贞淑医生》最终回。



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