繼《喜歡的話請響鈴2》後時隔2年回歸小螢幕！金所泫與《還魂：光與影》黃旼炫合作，主演新劇《無用的謊言》劇照公開

等金所泫妹妹很久啦～終於有新作品可以看了！

預計於下月（7月）24日首播的tvN新月火劇（週一、二）《無用的謊言》，描述擁有聽出人們說謊的能力而無法相信任何人的女人，以及擁有無法說出口的真相的天才作曲家，兩人相遇後所展開的「真實探測」羅曼史。

金所泫飾演「穆率熙」，能夠聽出對方所說的是否為謊言。聽著世上所有謊言成長的她，雖然擁有此獨特能力，卻認為這是種詛咒而非祝福。當她對人類的信任已然跌落谷底，某天卻遇見有點可疑、從不說謊的鄰家男子「金道河」，讓她的生活就此展開新局面。

黃旼炫飾演「金道河」，是位明星作曲家卻懷有無法說出口的秘密，於是以「不露臉」的方式作曲並生活著。自從與率熙成為鄰居後，逐漸找回笑容。







尹志溫、徐志勳、李詩宇則分別飾演J娛樂公司的代表「趙得燦」、正義感爆棚的刑警兼率熙的初戀情人「李康民」、被稱為「國民妹妹」的SOLO歌手「夏溫」。五位年輕演員將帶來兼具懷疑又令人心動的愛情喜劇。







官方於近期公開最新劇照，俊男美女、相當養眼。製作組表示：「金所泫與黃旼炫的化學反應超出期待以上，兩人在劇中從尷尬的鄰居變成彼此唯一的救贖，完美展現反覆變化的敘事。」這是金所泫繼《喜歡的話請響鈴2》後時隔2年回歸小螢幕，粉絲們紛紛表示：「等很久了！」；而黃旼炫在《還魂》及《還魂：光與影》中飾演完美貴公子「徐律」，令觀眾印象深刻。

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