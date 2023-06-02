「PEAK TIME」最強男團VANNER、SEVENUS與M.O.N.T九帥7/15來台

堪稱今年最精彩、各團實力最接近的「PEAK TIME」節目，自播出後便受到龐大粉絲關注，隨著每個團體一步一腳印朝著夢想邁進，節目賽制過程中，不但有辛酸痛楚，也有著豐富的情感堆積，讓不少粉絲自願化身啦啦隊，不吝嗇成為他們的堅強後盾，而其中冠軍VANNER的五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光；亞軍SEVENUS的兩位成員Heejae、Ireah，以及第六名M.O.N.T的兩位成員Bitsaeon、Roda，共九位人氣實力小帥，也確定7/15要來台北舉辦「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」與粉絲見面了！

VANNER x SEVENUS x M.O.N.T日前成功在5/5、5/6與5/7共計五場於首爾，6/24、6/25將於釜山演出後，在累積超高口碑下，三小團也將移師台北，在所有粉絲面前展現出最精彩的表演！VANNER、SEVENUS與M.O.N.T聊到即將來台會粉絲的心情，紛紛不約而同表示：「比賽時，我們只能透過社群接受你們的打氣，這次能夠親自來到大家面前，我們非常期待，除了將帶來最精彩的演出外，我們也希望能親自跟所有粉絲答謝，大家的鼓勵我們都收到了！」。



被官方譽為「優質打工偶像」的冠軍團VANNER，五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光在「PEAK TIME」初登場時，就是以邊打工與邊練舞的雙向進行姿態實踐夢想，團員彼此成為彼此的支柱，早上打工、晚上練習，從一間簡陋的超商地下室開始，到成功站上舞台發光，VANNER不因演藝圈光環而忘記初衷，其精神感動無數粉絲，最後不負眾望拿下冠軍，問其成功之鑰關鍵在哪裡？VANNER表示就是「不放棄！不放棄！堅決不放棄的決心！」。此次演唱會也會演唱「PEAK TIME」的新歌「Skyscraper」、總決賽冠軍歌曲「Prime Time（Prod. Ryan Jhun）」等，相信屆時會讓現場粉絲全面尖叫！



SEVENUS的成員Heejae與Ireah是「PEAK TIME」的亞軍雙人團體，透過節目裡演唱「HELLO」得到「今年最佳開場」的好口碑，同時也榮登最受關注度的團體之一。SEVENUS這次台北演唱會，兩小帥開出承諾，要以被驗證的完美舞台魅力與超強的音色實力，謝謝所有粉絲的厚愛。而M.O.N.T成員Bitsaeon與Roda，則是從「PEAK TIME」第一回合開始，就得到了評審老師的肯定讚賞，一路下來過關斬將，累積現場演唱實力無庸置疑，加上完成多次海外單獨演唱經驗的他們，其紮實的演出穩健度，也絕對不會讓大家失望！

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞