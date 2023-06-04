《壞媽媽》完整的強豪回來了！英順終於盼來母子相認，美珠暗中加入復仇行動（EP.12）

JTBC新劇《壞媽媽》由李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。

第12集裡，失憶的強豪終於想起自己要做的事，再次向美珠告別......



*以下內容包含《壞媽媽》第12集關鍵內容！



相認

強豪在養豬場事故中受傷，恢復記憶但仍然昏迷。 英順和美珠互相透露了強豪對媽媽和女友的真正想法，其實強豪一直很愛、很思念媽媽，也一直很愛、很牽掛美珠，狠心離開都是為了獨自完成極度危險的復仇計劃：「強豪拋棄的不是我們，而是他自己。」 恰好這時強豪醒來，聽到二人對話淚流不止。



強豪告訴媽媽和美珠他的記憶已經回來，但還是要完成那件事，在那之前請美珠繼續怨恨他，令美珠泣不成聲。



未完成的計劃

吳太秀和宋會長再次聯手，打算把強豪誣陷成殺害黃秀鉉的兇手。 強豪在警局裝傻躲過詢問，告訴媽媽他們無處可逃，必須徹底反擊。 為調查黃秀鉉的死因，強豪四處打聽當時拜託帶她離開的生魚片老闆，終於被他找到了！

與此同時，美珠在小孩手機裡看到荷英曾向強豪的瓶裝水中放入某種粉末，決心找荷英當面問清。



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