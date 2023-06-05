李瑞鎮拍《戀人》與金廷恩假戲真做卻鬧分手避走香港，與羅PD閒聊承認當時是「逃跑」

羅暎錫（羅PD）經營的YouTube頻道「出差十五夜」日前更新了影片，內容是和老熟人李瑞鎮閒聊，聊著聊著聊到多年前去香港的事，雖然沒有說詳細提到時間和當時發生的事，但觀眾一看就知道是和前女友金廷恩分手的過往。

他們聊到香港聊到香港迪士尼，李瑞鎮說小孩子真的很愛香港迪士尼，被問什麼時後去的，他楞住了一下毫不避諱的回應：「『逃跑』的時候也去了，還帶著Elly（姪女）去的。」



羅PD也許是被李瑞鎮的回應嚇到了，先是笑出來後，後尷尬的幫忙解釋：「與其說是逃跑，不如說是暫時……香港的故事有點什麼吧？現在想想其實不太記得了，也沒什麼大不了的。」李瑞鎮接著默默地說：「乾乾淨淨，也沒有暴力……」坦言對自己的選擇至今仍不後悔，覺得當時住在香港2個月與韓國斷絕聯繫，心裡過得很放鬆。



聽了聽李瑞鎮在香港自在的生活，健身、看DVD……羅PD說一般人應該做不到，但問他是否認為那是他30歲後半時的危機，李瑞鎮看似坦然面對，卻回答：「不止，是我人生最大的危機。」最終還是表現出了曾經的擔憂與壓力。問他事過境遷後有什麼改變，他不改幽默本色：「我總是做好了準備……移民的準備。」



回顧當年發生什麼事了，李瑞鎮2006年與金廷恩（金諪恩）主演賣座編劇金銀淑的寫下的電視劇《戀人》，兩個人假戲真做戲外也成了戀人，由於兩人都是當時的大勢演員，戀情很受矚目。豈知，2008年鬧分手，據當時報導李瑞鎮只留下一封簡訊提分手就避走香港，人間蒸發的作為讓她開始有了負心漢的罵名。時隔十年，李瑞鎮至今仍單身，也坦言過對婚姻並不嚮往，而金廷恩2016年已與圈外人男友結婚，在韓國與香港兩地生活。



再回顧當年的事件，韓國網友各有看法，據theqoo網友討論，有人說潛水分手很尋常，現在想想李瑞鎮根本不是犯什麼大罪；有人站在金廷恩的立場，說當時在分手報導出來後，她是一個人艱難面對媒體記者的；亦有人認為當時的事情還是雙方清楚，留下簡訊就分手也不是金廷恩本人的說法，是金廷恩朋友所爆料。

▼《出差十五夜》羅暎錫與李瑞鎮閒聊影片（香港「逃亡」內容大約從11:02開始）



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