【韓網熱帖】SM在舊東方神起5年期間支付給每人的酬勞是22億韓元

小編小提醒一下，以下報導來自2009年8月5日《中央日報》！

為東方神起三位要求解約的成員擔任法律代理人的林律師表示，SM娛樂稱已支付110億韓元現金和高級進口車，但分給5位成員並扣除稅金等費用後，相當於1個人1年獲得酬勞2億韓元：「去年擁有最頂級人氣的歌手收入只有2億，誰能接受呢？」

重點：22億還是稅前。

韓國網友評論：

1. 五年只有這樣？太過分了...

2. 以當時東方神起的人氣來說，真的很少...

3. 東方神起可是TOP中的TOP，出道5年一直都是

4. 當時得知每人每年只有2億真的超受衝擊，他們在日本賺的錢有幾千億了吧，C8

5. 流氓公司，真是奴隸合約

6. SM仍是90年代黑道的思想，該完蛋了

7. 偶像大多是從未成年開始，公司干的是人事嗎

8. 累得要死只給22億，誰不生氣啊

9. 每週工作7天沒時間睡覺，不停拍廣告、錄專輯、往返日韓巡演，粉絲也是購買力最高的群體，這樣的TOP級偶像年薪只有2億kk奴隸嗎？

10. 光是他們在日本賺的錢都夠一人分一百億

11. 想想《MIROTIC》時期，一個月2億還差不多

12. 我還記得當時東方神起的殺人行程，一天坐3次飛機往返日韓...

13. 幸虧這3位成員帶頭，其他娛樂公司才修改了合約時限

14. 還有人罵他們財迷心竅，C8 kkkk

15. 居然還有人為SM護航，真是主動當奴隸啊

16. 當時以為那三人是財迷心竅才出走，現在看來真的太少... SM還不讓三人上電視，雖然SM說不是他們干的，但怎麼可能不是

17. 之前不了解真相、對JYJ印象不太好，真是對不起。 SM真的太差勁了。

18. 舊東方可能連那2億都沒拿到，因為SM說結算金額是負4千萬kkk那輛進口車也是公司的車，記得是不想以法人處理才借用成員名義？ 好像還是租來的kk

19. JYJ出走是2009年，誰能想到時隔14年又發生相同的事

20. SM啊，乖乖給錢啦！

出處：https://theqoo.net/square/2818028710

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞