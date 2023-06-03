男团CIX最近的舞台装令人费解！韩网友：这是狗啃的吧

这真的好看吗？

男团CIX时隔9个月重磅回归，带来了团队第六张EP《OK Episode 2 ： I'm OK》，并在5月29日举行了showcase，正式展开新歌宣传活动。 当天的showcase上邀请了多家媒体，拍下了5名成员舞台上的精彩演出。



showcase公开之后立即引起了CIX粉丝们的关注，尤其是成员们的服装看得大家皱起了眉头，虽然最近很流行「芭蕾舞练功服LOOK」，但是他们穿的也太破了吧了。 裴珍映在5人间尤为显眼，因为他穿了一条裙子，上衣是渔网针织衫，几乎露出整个肩膀，下半身则是裙子配破洞牛仔裤。飘逸不飘逸，全靠各位自己感受！



진영이형님 발레코어룩으로 충격받은 와중에 룡희 ae스파의상입고잇음 pic.twitter.com/I8lj7VKOJr — 부니핑 (@boonychandesu) May 29, 2023

炫晳和其他3名队友的LOOK更加一言难尽，将细肩带上衣剪得七零八碎，拼接在身上，根本看不出衣服原来的样子。这到底是芭蕾舞练功服风，还是乞丐风？？？



요즘 유행하는 발레코어룩 입은 남돌.jpg

은 어제 컴백한 CIX 현석

남자가 발레코어룩... 이게 되네..... pic.twitter.com/91Pk2tUxw1 — francetracny (@francetracny) May 31, 2023

粉丝和网友们看后忍不住评论：「感觉随便剪剪就让成员穿上了」、「为什么穿得这么gay」、「很像那种穿了很久又舍不得扔掉的破衣服」、「根本不是剪刀剪的吧，更像是狗啃的」、「原来以为只有44码（xs）的人才能穿芭蕾舞练功服，这么看66码（L）也能穿，哈哈哈哈哈哈」等。

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