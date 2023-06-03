VERIVERY 7月帶新輯再來台 挑戰一日兩場最長安可時間紀錄

上次唱不過癮，所以這次他們要加倍奉還！韓國男團VERIVERY宣布要在7月22日再度來台，舉辦【2023 VERIVERY FAN-CONCERT [DREAM SHOP] in TAIPEI】，對於一年能夠來台北兩次，成員們都超級期待，除了能再度吃到美食，是否會突破上次安可45分鐘的紀錄，更令粉絲相當期待。

VERIVERY日前推出第七張迷你專輯「Liminality - EP.DREAM」，主打歌「Crazy Like That」MV在YouTube僅用三天就突破1千萬瀏覽次數，他們也在作品中各自展現不同的創造力，無論作詞作曲還是編舞、製作通通難不倒這群「創作idol」，出道四年來也著實朝著自己的目標、自由自在的前進，在完成首次巡迴、甚至音樂節目第一名，隊長東憲日前接受訪問時有感而發的表示「能拿下獎項應該就是我們成長的證明吧。」



而對於去年挑戰美國巡迴印象最深的事，岡旻透露在那段期間曾跟東憲大吵一架，坦承自己當時心態不成熟，事後反省知道是自己的問題，在巡迴期間讓大家操心；東憲回想起當時的情形，表示這次吵架是VERIVERY成軍以來最嚴重的一次，但他也稱讚岡旻有所成長，之後遇到困難也都能迎刃而解。





這次見面會將從6月24日的韓國場出發，中間經過日本，7月22日會在台北三創生活園區Clapper Studio再度與台灣粉絲相見，只要購票除了可以獲得「全場與VERIVERY的Hi-Touch」、「台灣場限定小卡組」，還有機會可抽「與VERIVERY合照(10人/組)」、「親筆簽名小卡組(6位成員/套)」、「親筆簽名拍立得」等福利，門票將於本週日6月4日13：14分在ibon售票系統機台及網站同步販售，23日還加碼舉辦最新迷你專輯的簽售會。

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