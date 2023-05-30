《車貞淑醫生》只剩兩集嚴正化竟再度入院〜離婚的決定以及之後人生是否又將因此改變（EP.13 –14）

[有雷]人氣韓劇《車貞淑醫生》即將於本週末步入結局，雖然嚴正化的離婚信念相當堅定，但金炳哲卻在極力挽回。母親肩膀的病症終於由小三明世彬用專業治癒，帥氣Roy醫師雖如願與家人相認心情卻更加低落……

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車貞淑（嚴正化飾）冷靜提出離婚，老公徐仁豪（金炳哲飾）卻是流鼻血裝暈倒還下跪哀求，甚至提出房產共同持有，不過車貞淑仍不被動搖。車貞淑母親（金美京飾）宿疾惡化，做了許多檢查卻找不出病因，入院後由崔勝熙（明世彬飾）擔任主治醫師。而徐仁豪也藉此機會開始討好丈母娘，邀請全家到高級餐廳聚會時，卻意外讓丈母娘聽見了女婿外遇的真相。



車貞淑原本雖然不願意讓崔勝熙擔任自己母親的主治醫師，但發現她仍本著醫師的專業與責任，耐心查找資料並診斷出母親的真實病因，車貞淑同樣向她致謝，而貞淑母親雖然知道勝熙是女兒婚姻的第三者，但在出院時仍真心傳達了一封信，希望勝熙能夠成為一個好的母親，讓勝熙讀了之後痛哭失聲。



兒子政閔誠心向過世的病患家屬道歉，加上Roy Kim（閔旴赫飾）醫師也前往向對方說明，最終對方理解並且撤告。不過這確認政閔開始重新思考自己未來的方向，他向醫院提出留職停薪，想要先去服兵役在思考自己真正有興趣的科別，並非完全跟隨父親。



從小被收養到國外的Roy Kim也被警方通知找到了自己的親生家人，緊張之餘他請車貞淑與他共同前往見面，不過Roy卻沒有如願見到自己最思念的母親，前來的親戚是哥哥姐姐，和一位重病的爸爸。他的家人表示母親已過世，但家人本次會跟他相認的原因，是希望他為白血病的父親捐出骨髓。這與Roy想像中的感動相認完全不同。



車貞淑看得出Roy情緒不佳，還提議一路從警局慢跑回醫院，在路上邊跑邊大叫發洩情緒。不過這一連串的勞累卻讓車貞淑有點受不了，突如其來的一陣頭暈，甚至咳出血來！之前曾換肝的她又再次住院了！徐仁豪將再次面對要不要捐肝的問題了嗎？



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