N.Flying 雙主唱來台會粉絲 6月10日售票

韓國實力派樂團 N.Flying 今年5月20日迎來出道8周年，雖然成員們陸續入伍，吉他手車勳已於3月20日當兵，貝斯手徐東成在5月8日入伍，緊接著鼓手金宰鉉在5月25日也履行國防義務，但組合在八周年的5月20日發表新單曲 [Once in a BLUE MOON] 獻給 N.Fia，感謝這8年來一路陪伴，未來會一起攜手走下去。

N.Flying 雙主唱李承協和柳會勝將帶來新的表演，於7月30日來台在 Zepp New Taipei 舉辦「2023 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'FOREST OF 2RAVELERS' IN TAIPEI」演唱會，活動票價為均一價 NT$4200（一樓站位區及二樓座位區），兩人唱功一流，除了會帶來不同以往的表演外，將舉辦面對面專輯簽售會，購票者活動結束後均可參加粉絲歡送，更會有機會抽到合照(十人一組)、簽名海報、簽名拍立得。活動門票將於6月10日（六）中午12點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣。





【 2023 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'FOREST OF 2RAVELERS' IN TAIPEI 】

活動日期 ⎪ 2023年07月30日（日）

演出時間 ⎪ 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點 ⎪ Zepp New Taipei（新北市新莊宏匯廣場八樓）

啟售時間 ⎪ 2023年06月10日（六）中午 12:00

售票系統 ⎪ 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

主辦單位 ｜ 希林國際 Chillin International

協辦單位 ｜一六三娛樂股份有限公司、VIBE MAKER 希波企劃





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