HYBE旗下新男團「BOYNEXTDOOR」今日出道，Showcase 現場照公開！專輯由ZICO擔任製作人

今日（30日）下午，BOYNEXTDOOR 在漢南洞 Blue Square 舉行出道單曲專輯《WHO!》Showcase。

而 BOYNEXTDOOR 是韓國HYBE旗下公司 KOZ 娛樂（ZICO 創立）推出的6人男子音樂團體，由 SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN 、LEEHAN、WOONHAK 組成。



▼SUNGHO（隊長）



▼RIWOO



▼JAEHYUN



▼TAESAN



▼LEEHAN



▼WOONHAK



團名「BOYNEXTDOOR」意思就像鄰家男孩一樣，並包含了要毫無修飾、舒適地接近的意義。將能讓同齡朋友產生共鳴的日常故事用直率的音樂表現出來，並與聽眾產生共鳴。日前也已公開〈One and Only〉和〈But I like you〉的 MV。

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