《车贞淑医生》只剩两集严正化竟再度入院〜离婚的决定以及之后人生是否又将因此改变（EP.13 –14）

[有雷]人气韩剧《车贞淑医生》即将於本周末步入结局，虽然严正化的离婚信念相当坚定，但金炳哲却在极力挽回。母亲肩膀的病症终於由小三明世彬用专业治愈，帅气Roy医师虽如愿与家人相认心情却更加低落……

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车贞淑（严正化饰）冷静提出离婚，老公徐仁豪（金炳哲饰）却是流鼻血装晕倒还下跪哀求，甚至提出房产共同持有，不过车贞淑仍不被动摇。车贞淑母亲（金美京饰）宿疾恶化，做了许多检查却找不出病因，入院后由崔胜熙（明世彬饰）担任主治医师。而徐仁豪也藉此机会开始讨好丈母娘，邀请全家到高级餐厅聚会时，却意外让丈母娘听见了女婿外遇的真相。



车贞淑原本虽然不愿意让崔胜熙担任自己母亲的主治医师，但发现她仍本著医师的专业与责任，耐心查找资料并诊断出母亲的真实病因，车贞淑同样向她致谢，而贞淑母亲虽然知道胜熙是女儿婚姻的第三者，但在出院时仍真心传达了一封信，希望胜熙能够成为一个好的母亲，让胜熙读了之后痛哭失声。



儿子政闵诚心向过世的病患家属道歉，加上Roy Kim（闵旴赫饰）医师也前往向对方说明，最终对方理解并且撤告。不过这确认政闵开始重新思考自己未来的方向，他向医院提出留职停薪，想要先去服兵役在思考自己真正有兴趣的科别，并非完全跟随父亲。



从小被收养到国外的Roy Kim也被警方通知找到了自己的亲生家人，紧张之余他请车贞淑与他共同前往见面，不过Roy却没有如愿见到自己最思念的母亲，前来的亲戚是哥哥姐姐，和一位重病的爸爸。他的家人表示母亲已过世，但家人本次会跟他相认的原因，是希望他为白血病的父亲捐出骨髓。这与Roy想像中的感动相认完全不同。



车贞淑看得出Roy情绪不佳，还提议一路从警局慢跑回医院，在路上边跑边大叫发泄情绪。不过这一连串的劳累却让车贞淑有点受不了，突如其来的一阵头晕，甚至咳出血来！之前曾换肝的她又再次住院了！徐仁豪将再次面对要不要捐肝的问题了吗？



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