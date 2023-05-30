孔曉振原為不婚主義者，遇到「天使」老公Kevin就變了！談眾多角色，爸爸：可憐是我國第一

孔曉振近日受邀音樂人好友鄭在炯的YouTube頻道節目「妖精在炯」暢聊愛情觀、婚姻與劇中角色，談話內容頗受觀眾喜愛。

鄭在炯在認識孔曉振前就先認識了Kevin Oh，他熟知Kevin Oh的為人，首度公開自己早就覺得兩人很相配了：「他人很好，就算喝了酒也很好，但我從來沒有想過要介紹他給誰，不過你們當時都來我家的時候，我覺得很相配。」

鄭在炯接著反問孔曉振從沒覺得彼此很搭嗎，孔曉振的回答從和Kevin交往前講起，表示自己沒談過幾次戀愛也很難喜歡上誰，在這些戀愛經驗中認定了自己是不婚主義者、不適合結婚，直到遇見了Kevin。



「是天使，有時候看著看著也覺得是天使，真的，所以我的手機把他儲存成Angel。我是惡魔而他是天使，有這樣想過。」孔曉振一提到Kevin就像是「老公傻瓜」般洋溢幸福，當鄭在炯唸起孔曉振替Kevin寫下的歌詞也是。



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▼孔曉振替Kevin寫下的〈你我入睡的凌晨〉，Kevin看了也很喜歡一個字都沒有更動



邀請到孔曉振這位名演員不免俗要聊戲劇角色，最新也是最經典的角色（歐膩一直在刷新經典角色啊）是2019年《山茶花開時》的「冬柏」，她透露當時非常享受在劇本與台詞，飾演男主角「勇識媽媽」的前輩高斗心也對說過:：「這是非常非常難得的劇本，你們要好好演。」



鄭在炯認為孔曉振在電視劇的角色是觀眾總替她加油的成長型角色，孔曉振同意那些角色都是大家會想應援的，但接著說的話卻讓人笑出來：「我爸爸說，（演那麼多）可憐角色我是我們國家第一名。」她還抱怨(?)自己一直想演富家女，結果15年過去了都沒有實現，甚至在《山茶花開時》穿了高級洋裝被觀眾發現，「大家就說冬柏很窮的原因，是因為買了那件衣服……」



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收看完節目，網友紛紛留言說喜歡「孔布利」孔曉振說話的方式、覺得她是真誠善良之人，或說喜歡她和「妖精在炯」的對談，如「獨特的語氣很有魅力」、「是開朗、充滿正能量的人，散發的氣息很讓人舒服」、「生活方式也很帥氣」、「孔布利講話真的誠實又有趣」、「兩個無害的組合」、「對話好自然無害」、「比起其他脫口秀更讓人集中，感謝妖精哥」。孔曉振已和鄭在炯約定好要再來頻道做一集「時尚中心」主題，大家都很期待呢！

▼完整節目影片



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