催淚慎入！ASTRO車銀優深夜上傳cover文彬生前愛唱的歌曲10cm〈Stalker〉

自從文彬4月19日離開後，車銀優也停止更新IG，終於在昨天更新了一張錄音照，並於5月30日深夜上傳cover歌手10cm的〈Stalker〉，這首歌也是文彬生前最愛唱的歌曲之一。

而車銀優更新的IG限動中，是文彬唱〈Stalker〉的片段，畫面裡車銀優在一旁為他拍照，大家玩得很開心的模樣，一旁寫著：「我的好友。」



▼車銀優cover歌手10cm〈Stalker〉（跟蹤狂），從IG到這部影片都是大家為他加油的留言：



那天拍下的照片。



原曲MV時長04:12，而車銀優cover的版本是04:19。



▼網友附上中文字幕，給讀者們參考歌詞：



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