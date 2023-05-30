催淚慎入！ASTRO車銀優深夜上傳cover文彬生前愛唱的歌曲10cm〈Stalker〉
廣告

催淚慎入！ASTRO車銀優深夜上傳cover文彬生前愛唱的歌曲10cm〈Stalker〉

KPOP   2023年5月30日   星期二13:57   Mico  

車銀優&文彬（封面圖源：youtube@차은우 CHAEUNWOO）

自從文彬4月19日離開後，車銀優也停止更新IG，終於在昨天更新了一張錄音照，並於5月30日深夜上傳cover歌手10cm的〈Stalker〉，這首歌也是文彬生前最愛唱的歌曲之一。

而車銀優更新的IG限動中，是文彬唱〈Stalker〉的片段，畫面裡車銀優在一旁為他拍照，大家玩得很開心的模樣，一旁寫著：「我的好友。」
文彬&車銀優（圖源：IG@eunwo.o_c）

▼車銀優cover歌手10cm〈Stalker〉（跟蹤狂），從IG到這部影片都是大家為他加油的留言：

那天拍下的照片。
文彬&車銀優（圖源：IG@eunwo.o_c）

原曲MV時長04:12，而車銀優cover的版本是04:19。
車銀優（圖源：youtube@차은우 CHAEUNWOO）

▼網友附上中文字幕，給讀者們參考歌詞：

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 催淚慎入！ASTRO車銀優深夜上傳cover文彬生前愛唱的歌曲10cm〈Stalker〉
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手