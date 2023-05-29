CRAVITY首個世界巡唱下月正式展開：7/29首度襲港開唱！

香港LUVITY你們準備好了嗎？

韓國男子組合CRAVITY早前宣布正式展開首個世界巡迴演唱會，將會走訪日本、美國、台灣等地，與各地的LUVITY (粉絲名稱)見面。CRAVITY更將於2023年7月29日(六)假九龍灣國際展貿中心ROTUNDA 3舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN HONG KONG」。CRAVITY首度來港開唱，相信一眾香港的LUVITY都翹首以待！



2020年憑藉《Break All The Rules》一曲正式出道的CRAVITY，由世琳、ALLEN、廷謨、宇璸、元進、慜熙、邢準、泰榮及性玟組成。9位成員以充滿力量的群舞及多元化的演出吸引了大眾的目光；甫出道便橫掃MAMA、Asia Artist Awards、Melon Music Awards等多個大型音樂頒獎禮的新人獎項，有「怪物新人」之稱。近年推出的音樂作品都大獲好評，不僅奪得多首冠軍歌，專輯亦在海外獲得超凡人氣，在iTunes、Billboard等音樂平台均榜上有名。



日前，他們在首爾舉行一連兩場的演唱會，為是次巡唱揭開序幕。演唱會上，成員都施展渾身解數為LUVITY帶來一連串既精彩又華麗的演出。隊長世琳感謝粉絲的歡呼和投入，令CRAVITY可以帥氣地完成首爾場的演出，同時為巡唱開個好頭，又呼籲大家繼續支持及期待CRAVITY往後的演出。



短短出道3年，CRAVITY即將展開首個世界巡迴演唱會，成員都為此感到非常興奮和雀躍。今個暑假，9位成員將攜巡唱首度訪港，勢必以他們獨一無二的魅力將港迷吸進他們的宇宙！演出門票分別為HK$1,480及HK$880，入場的觀眾更有機會獲得參與歡送環節、團體合體等粉絲福利。



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