金泰希&林智妍主演的懸疑新劇《有院子的家》首波角色預告公開，幸福美滿的幻想破滅只要一瞬間！

【影片】官方透露劇情走向將會反轉、反轉再反轉個不停！六月我最想看的就是這部韓劇了。

Genie TV X ENA 懸疑驚悚新劇《有院子的家》釋出了兩位女主的特寫海報以及首波預告，開頭畫面和背景音樂給人劇版《寄生上流》的氛圍感。



劇中講述因後院傳出了可疑氣味而相遇的珠蘭（金泰希 飾）和尚恩（林智妍 飾）的驚悚懸疑故事，一邊是人人都羨慕的完美家庭，一邊是被長期家暴的可憐女人。



▼首波預告，後院傳出的惡臭味讓金泰希感到非常不安，下一幕林智妍就問：「你殺過人嗎？」



▼今日公開林智妍飾演的尚恩角色預告，開頭冷冷說了一句：「我老公死了。」絲毫不帶半點感情。

【人物簡介&最新劇照】

▼金泰希飾演的「珠蘭」擁有人人羨慕的完美家庭，住的房子裡有院子，丈夫是醫生、兒子也帥氣又聰明，過著幸福富足的生活，但某天在後院聞到可疑的味道後，她的日常生活出現了裂痕並陷入混亂之中。



金盛吳飾演珠蘭的丈夫「在浩」，是個能力出色的完美主義醫生，但自從家裡後院散發出可疑味道之後，開始與妻子發生矛盾。



▼林智妍飾演夢想擺脫卑微現實的家暴受害者「尚恩」，住在破爛不堪的出租公寓裡，在遇上了有著完美幸福生活的珠蘭之後，人生出現了轉機。



崔載林飾演尚恩的丈夫「允範」，是名製藥公司的職員，長期對妻子家暴的施暴者。



ENA《有院子的家》由《請輸入檢索詞WWW》、《二十五，二十一》的鄭志賢導演執導，預計在6月19日首播，GENIE TV 同步上線。

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