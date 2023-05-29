CRAVITY首个世界巡唱下月正式展开：7/29首度袭港开唱！

香港LUVITY你们准备好了吗？

韩国男子组合CRAVITY早前宣布正式展开首个世界巡回演唱会，将会走访日本、美国、台湾等地，与各地的LUVITY (粉丝名称)见面。CRAVITY更将於2023年7月29日(六)假九龙湾国际展贸中心ROTUNDA 3举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN HONG KONG」。CRAVITY首度来港开唱，相信一众香港的LUVITY都翘首以待！



2020年凭藉《Break All The Rules》一曲正式出道的CRAVITY，由世琳、ALLEN、廷谟、宇璸、元进、慜熙、邢准、泰荣及性玟组成。9位成员以充满力量的群舞及多元化的演出吸引了大众的目光；甫出道便横扫MAMA、Asia Artist Awards、Melon Music Awards等多个大型音乐颁奖礼的新人奖项，有「怪物新人」之称。近年推出的音乐作品都大获好评，不仅夺得多首冠军歌，专辑亦在海外获得超凡人气，在iTunes、Billboard等音乐平台均榜上有名。



日前，他们在首尔举行一连两场的演唱会，为是次巡唱揭开序幕。演唱会上，成员都施展浑身解数为LUVITY带来一连串既精彩又华丽的演出。队长世琳感谢粉丝的欢呼和投入，令CRAVITY可以帅气地完成首尔场的演出，同时为巡唱开个好头，又呼吁大家继续支持及期待CRAVITY往后的演出。



短短出道3年，CRAVITY即将展开首个世界巡回演唱会，成员都为此感到非常兴奋和雀跃。今个暑假，9位成员将携巡唱首度访港，势必以他们独一无二的魅力将港迷吸进他们的宇宙！演出门票分别为HK$1,480及HK$880，入场的观众更有机会获得参与欢送环节、团体合体等粉丝福利。



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