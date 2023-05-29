秀雅手寫信悼念哥哥文彬：見到哥哥的話我會什麼都不說笑著擁抱你，依舊很愛你

Billie文秀雅寫給哥哥文彬的留言又一次看哭民眾。

27日秀雅前往文彬的悼念空間祭奠哥哥，還留下了一封信，第二日她所寫的內容就在韓網網站上被公開，看得粉絲們心疼不已。 秀雅寫道：「哥哥，是我，秀雅，今天下雨了，雖然平時也很想你，但今天尤為想念，見到哥哥的話我會什麼都不說笑著擁抱你，依舊非常愛你珍惜你。 不要生病了，要健康喔，好好吃飯，希望你幸福...... 唯一的妹妹秀雅」字裏行間全都是對哥哥的思念。



문빈 추모공간 들러 '손편지' 남기고 간 수아 pic.twitter.com/HodcgYYbM2 — francetracny (@francetracny) May 29, 2023

文彬離開之後，秀雅正經歷著一段非常痛苦的時期，已經停工了一個多月。 上個月24日她也前往悼念空間看望哥哥，當時也留下了字條，寫道：「哭太多了，現在我決定不哭了，從現在起我要多多笑，做自己喜歡的事情，要幸福下去，所以哥哥也要在那邊安息、幸福，好好看著妹妹有沒有做得很好。」

4月19日文彬突然離世，經紀公司準備了悼念空間為粉絲們提供可以追摹、祭奠文彬的場所，並透露會一直公開到文彬的49日祭（6月6日）。 文彬生前就是K-POP界出了名的寵妹狂魔，兄妹倆在《DNA Mate》一起去挑戰高空蹦極時都許下了2023年新年願望，妹妹文秀雅當時的願望許給了夢想，而哥哥的願望許給了她：希望妹妹不論如何能一直幸福！每次想起這一幕真的太令人破防了！



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