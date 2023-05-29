秀雅手写信悼念哥哥文彬：见到哥哥的话我会什么都不说笑著拥抱你，依旧很爱你

Billie文秀雅写给哥哥文彬的留言又一次看哭民众。

27日秀雅前往文彬的悼念空间祭奠哥哥，还留下了一封信，第二日她所写的内容就在韩网网站上被公开，看得粉丝们心疼不已。 秀雅写道：「哥哥，是我，秀雅，今天下雨了，虽然平时也很想你，但今天尤为想念，见到哥哥的话我会什么都不说笑著拥抱你，依旧非常爱你珍惜你。 不要生病了，要健康喔，好好吃饭，希望你幸福...... 唯一的妹妹秀雅」字里行间全都是对哥哥的思念。



문빈 추모공간 들러 '손편지' 남기고 간 수아 pic.twitter.com/HodcgYYbM2 — francetracny (@francetracny) May 29, 2023

文彬离开之后，秀雅正经历著一段非常痛苦的时期，已经停工了一个多月。 上个月24日她也前往悼念空间看望哥哥，当时也留下了字条，写道：「哭太多了，现在我决定不哭了，从现在起我要多多笑，做自己喜欢的事情，要幸福下去，所以哥哥也要在那边安息、幸福，好好看著妹妹有没有做得很好。」

4月19日文彬突然离世，经纪公司准备了悼念空间为粉丝们提供可以追摹、祭奠文彬的场所，并透露会一直公开到文彬的49日祭（6月6日）。 文彬生前就是K-POP界出了名的宠妹狂魔，兄妹俩在《DNA Mate》一起去挑战高空蹦极时都许下了2023年新年愿望，妹妹文秀雅当时的愿望许给了梦想，而哥哥的愿望许给了她：希望妹妹不论如何能一直幸福！每次想起这一幕真的太令人破防了！



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