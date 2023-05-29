照片公開的順序也要撕番位？BLACKPINK粉絲不滿Jisoo照片排在金妍兒後面

官方上傳照片的順序都能引發粉絲的不滿。

28日，金妍兒、BLACKPINK Jisoo、李俊昊、丁海寅和New Jeans諧潾等人出席了在首爾聖水洞舉辦的DIOR BEAUTY活動，DIOR BEAUTY的官方IG上公開了明星們的活動照，最先公開的是金妍兒的照片，Jisoo的照片則被放到了後面，沒想到上傳順序竟遭到了部份BLACKPINK粉絲的詬病，因為他們認為Jisoo身為品牌的全球大使不應該被放到第二的位置，有粉絲留言抗議，表示：「 Jisoo作為全球大使居然被第二個公開」、「麻煩你們尊重她，她是全球大使啊」等。



實際上金妍兒是韓國首個DIOR全球大使，她的粉絲也出面維護，與Jisoo的粉絲對嗆，稱：「金妍兒也是有國際影響力的大使」、「女王妍兒」。

DIOR官方估計也意識到了兩位女星粉絲間的「鬥爭」，於是在29日淩晨接連公開了Jisoo的個人影片和照片。



相關事情很快就在韓網上引發熱議，theqoo上已經有網友開帖討論，廣大網友紛紛留言表示：「難道上傳照片的順序也根據等級來分？」 、「藝人病太重了」、「BLACKPINK的國外粉以及部份本土粉都蠻過分的，簡直是在給Jisoo招黑」、「在韓國沒有人不認識金妍兒，卻有人不認識Jisoo」、「粉絲開撕不要上升藝人，都是粉絲惹的禍，藝人自己估計都不能理解自家粉絲的行為」、「某些BP粉絲瘋了吧，居然敢碰金女王」、「 現在追星也得看智商」、「太幼稚了」等。

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