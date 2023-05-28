為了應援丈夫李善均！田慧振和兩個兒子一起出席《坎城影展》，全家人同框畫面太幸福～！

今年韓國電影有7部電影受到《第76屆坎城影展》邀請。其中李善均將憑藉《睡》和《Silence》（寂噤計畫）兩部主演作品踏上《第76屆坎城影展》。

而李善均的妻子兼演員田慧振也出現在紅地毯，身穿乾淨利落的黑色禮服和兒子一起登場，吸引大家的視線。韓網友更紛紛表示：「媽媽爸爸的臉都有啊」、「媽媽爸爸一半一半啊！好奇長大後」、「感覺長大了會變得更帥」、「爸爸媽媽各佔一半」等等。

손흥민 닮은 전혜진 이선균 아들이래

셋 다 닮았다ㅋ pic.twitter.com/XD3Jdt4uW5 — 원스 (@once0322) May 22, 2023

李善均一登場，觀眾席上就響起歡呼聲和掌聲。他發表感想說：「電影《睡》首次公開，能在《坎城影展》首次亮相，我感到幸福、自豪和榮幸。」接著還表達愛意：「第一次和家人一起來到《坎城影展》，孩子們第一次一起看電影，希望他們能勇敢地觀看。」在《Silence》首映時，在觀眾席上看到田慧振與兩個兒子用掌聲爲李善均應援。

李善均和田慧振因為參加圈內友人的聚會相識又相戀，愛情長跑了7年後，在2009年舉行婚禮，現在育有兩個兒子。想起之前李善均因《寄身上流》受邀出席《第72屆坎城影展》時，田慧振還曾「抱怨」：「只有你去嗎？行程是可以調整的，本來還有點期待！」不過...今年全家都一起出席啦！



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