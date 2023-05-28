为了应援丈夫李善均！田慧振和两个儿子一起出席《坎城影展》，全家人同框画面太幸福～！
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为了应援丈夫李善均！田慧振和两个儿子一起出席《坎城影展》，全家人同框画面太幸福～！

明星   2023年5月28日   星期日16:33   Yuan  

（封面图源：TVDaily、《坎城影展》截图）

今年韩国电影有7部电影受到《第76届坎城影展》邀请。其中李善均将凭藉《睡》和《Silence》（寂噤计画）两部主演作品踏上《第76届坎城影展》。

（图源：CJ ENM）（图源：롯데엔터테인먼트）

而李善均的妻子兼演员田慧振也出现在红地毯，身穿干净利落的黑色礼服和儿子一起登场，吸引大家的视线。韩网友更纷纷表示：「妈妈爸爸的脸都有啊」、「妈妈爸爸一半一半啊！好奇长大后」、「感觉长大了会变得更帅」、「爸爸妈妈各占一半」等等。

李善均一登场，观众席上就响起欢呼声和掌声。他发表感想说：「电影《睡》首次公开，能在《坎城影展》首次亮相，我感到幸福、自豪和荣幸。」接著还表达爱意：「第一次和家人一起来到《坎城影展》，孩子们第一次一起看电影，希望他们能勇敢地观看。」在《Silence》首映时，在观众席上看到田慧振与两个儿子用掌声爲李善均应援。

李善均和田慧振因为参加圈内友人的聚会相识又相恋，爱情长跑了7年后，在2009年举行婚礼，现在育有两个儿子。想起之前李善均因《寄身上流》受邀出席《第72届坎城影展》时，田慧振还曾「抱怨」：「只有你去吗？行程是可以调整的，本来还有点期待！」不过...今年全家都一起出席啦！
（图源：TVDaily）

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